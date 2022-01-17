Певица Саша Круглова рассказала о своем отношении к вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 17 января. Перед вакцинацией от коронавируса нужно сделать обследование. Об этом рассказала российская певица, музыкант, ведущая, участник седьмого сезона шоу «Гoлос. Перезагрузка» Саша Круглова.

Певица в студии медиацентра «Патриот» рассказала о современных молодежных трендах, ответила на вопросы журналистов про здоровый образ жизни, политику, татуировки, пандемию и вакцинацию от коронавирусной инфекции. Круглова заявила, что положительно относится к прививкам.

«Я положительно отношусь к прививкам, потому что люди зачастую не понимают, что эта важная история. Конечно, у всех разный иммунитет, и у кого-то он слабый. Я делала два раза уже прививку ... Я положительно отношусь», — заявила Круглова.

По словам исполнительницы, в музыкальной среде есть противники вакцинации. Певица заявила, что ко всему нужно подходить с головой, т.е важно пройти обследование перед прохождением всех процедур.

Ранее Круглова рассказала о своем отношении к пирсингу и татуировкам. Певица не стала поддерживать тренды и призналась, что всегда была за «чистоту».