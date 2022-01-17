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Тысяча туристических организаций присоединилась к партнерской программе сервиса Russpass
Общество
Тысяча туристических организаций присоединилась к партнерской программе сервиса Russpass
pexels.com  /  Asad Photo Maldives

Москва, 17 января. С 2020 года доступен сервис Russpass, задача которого состоит в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли. На сегодня к сервису присоединилась тысяча туристических организаций, сообщают «Вести Подмосковья». Тысячным участником стал иркутский туроператор.

В 2020 года московскими партнерами Russpass стали музей-заповедник «Царицыно», парк «Зарядье», ВДНХ, Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма, в 2021 к нему присоединились киностудия «Союзмультфильм», МХТ имени Чехова, Государственный музей Л.Н. Толстого, Зоологический музей МГУ.

Заместитель мэра Наталья Сергунина отметила, что на фоне пандемии сервис Russpass стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма, сообщает пресс-службы мэра столицы. Сервис дает дополнительные возможности в виде рекламы и привлечения новых клиентов.

Ранее ФАН рассказывал об утверждении премьер-министром Мишустиным государственной программы «Развитие туризма». Она будет действовать до 2030 года.

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