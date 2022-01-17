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ФАС по поручению Путина возьмет под контроль цены на стройматериалы

  /   Обновлено: 17 января 2022 16:20
Экономика
ФАС по поручению Путина возьмет под контроль цены на стройматериалы
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать обоснованность повышения цен в сфере стройматериалов.

Проблема встанет на постоянный контроль ведомства, которое будет сотрудничать со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

«Осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте РФ контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство», — сказано в тексте поручения.

ФАС минувшей осенью проводила разрозненные инспекции на рынках строительных материалов, отмечая наличие условий для снижения цен.

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