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Россия и Судан договорились о развитии сотрудничества во всех областях

Весь мир
Россия и Судан договорились о развитии сотрудничества во всех областях
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Хартум, 17 января. Посол России в Судане Владимир Желтов пообщался с членом Суверенного совета восточноафриканской республики Абул Касимом Бартамом.

Согласно заявлению суданского ведомства, встреча состоялась в воскресенье, 16 января, во Дворце республики. Участники обсудили двусторонние отношения и договорились развивать сотрудничество во всех областях в интересах народов двух стран.

По итогам переговоров российский посол сообщил, что беседа состоялась в рамках политических консультаций между государствами. Стороны рассмотрели положение дел в восточноафриканской республике и усилия по продвижению диалога среди представителей партий.

Желтов заявил о поддержке РФ руководства и народа Судана в достижении успеха переходного периода и стабильности, а также в преодолении нынешнего критического этапа. По его словам, Москва в настоящее время работает над тем, чтобы помочь суданцам разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на формирование в ближайшее время нового дееспособного правительства Судана. Она подтвердила неприемлемость любого внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

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