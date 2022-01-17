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Парагвайский футболист Хесус Медина стал новым игроком московского ЦСКА

Спорт
Парагвайский футболист Хесус Медина стал новым игроком московского ЦСКА
Global Look Press  /  Andrew Katsampes/ZUMAPRESS.com

Москва, 17 января. Парагвайский полузащитник Хесус Медина подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА, сообщили в пресс-службе команды.

Армейцы заключили соглашение с 24-летним футболистом на три с половиной года. Игрок перешел в российскую команду на правах свободного агента.

«Добро пожаловать, Хесус!» — поприветствовали парагвайца в пресс-службе ЦСКА.

Медина ранее выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года, а в 2021 году стал чемпионом MLS. Его контракт завершился 1 января 2022 года. Медина также провел один матч за национальную сборную Парагвая, передает RT.

Ранее 35-летний вратарь Игорь Акинфеев продлил свой контракт с ЦСКА, срок действия которого истекает в конце нынешнего сезона. Голкипер играет за московский клуб с 2003 года.

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цска парагвай хесус медина
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