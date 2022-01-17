Глава МИД ФРГ Бербок: Германия будет сотрудничать с Украиной по кибербезопасности

Берлин, 17 января. Германия и Украина собираются сотрудничать в области противодействии угрозам в киберпространстве, рассказала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Соответствующее заявление политик сделала во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Phoenix. По словам главы МИД Германии, на фоне кибератаки, произошедшей несколько дней назад, одной из главных тем стало сотрудничество по вопросам кибербезопасности.

«Мы предложили услуги экспертов Федерального ведомства по безопасности информационной техники (BSI, БСИ) для поддержки и для расследования», — подчеркнула Бербок.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказался о кибератаках на сайты правительства государства. Своим заявлением он поделился с британским телеканалом Sky News. По словам Данилова, Россия якобы с вероятностью 99,9% стоит за атаками на сайты украинского правительства.