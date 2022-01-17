Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 17:40
17:39
Происшествия
В Костроме футбольного тренера задержали по подозрению в домогательствах девочек
17:38
Общество
Самозанятые Самарской области заработали почти 15 млрд рублей
17:38
Происшествия
Пермяк приревновал жену и забил ее до смерти
17:35
Технологии
Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость
17:31
Весь мир
По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
17:30
Общество
Лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался от COVID-19
17:29
Весь мир
Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
17:29
Политика
Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы
17:28
Происшествия
Автора провокационной инсталляции на Марсовом поле в Петербурге задержали полицейские
17:27
Происшествия
Молодой наркоман с ножом напал на прохожих в польском городе Торунь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия будет сотрудничать с Украиной по кибербезопасности

  /   Обновлено: 17 января 2022 16:14
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия будет сотрудничать с Украиной по кибербезопасности
pixabay.com

Берлин, 17 января. Германия и Украина собираются сотрудничать в области противодействии угрозам в киберпространстве, рассказала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Соответствующее заявление политик сделала во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Phoenix. По словам главы МИД Германии, на фоне кибератаки, произошедшей несколько дней назад, одной из главных тем стало сотрудничество по вопросам кибербезопасности.

«Мы предложили услуги экспертов Федерального ведомства по безопасности информационной техники (BSI, БСИ) для поддержки и для расследования», — подчеркнула Бербок.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказался о кибератаках на сайты правительства государства. Своим заявлением он поделился с британским телеканалом Sky News. По словам Данилова, Россия якобы с вероятностью 99,9% стоит за атаками на сайты украинского правительства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД ФРГ Бербок: Германия будет сотрудничать с Украиной по кибербезопасности
украина германия Бербок
Комментировать