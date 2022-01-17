НАТО включила космическое пространство в свою систему коллективной обороны

Брюссель, 17 января. Североатлантический альянс разработал космическую политику, которая расширяет возможности НАТО в рамках устава организации.

В документе, обнародованном представителями НАТО, отмечается, что принципы коллективной обороны, изложенные в пятой статье устава, теперь будут распространяться и на космическое пространство.

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — сказано в документе.

Авторы подчеркивают, что последствия космических атак «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны». В связи с этим Альянс пересмотрел свою систему обороны. При этом окончательное решение по реагированию на подобные ситуации будет решать совет организации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности вести диалог с Россией по сокращению вооружений в Европе. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, не исключил консультаций по вопросам безопасности в ближайшее время, передает RT.