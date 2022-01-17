Ливийский депутат о Стефани Уильямс: кто она такая, чтобы назначать дату выборов

Тобрук, 17 января. Депутат Палаты представителей Ливии Салем Канан в ходе сессии парламента обрушился с критикой на заявления специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

Американский дипломат в интервью телеканала CNN обратилась к переходному Правительству национального единства (ПНЕ) с требованием провести парламентские и президентские выборы до конца июня 2022 года. Активисты и политики тут же обвинили Уильямс во вмешательстве во внутренние дела североафриканского государства.

По словам Канана, спецсоветник не имеет полномочий указывать властям североафриканской страны, когда проводить всеобщее голосование и как избирать главу государства и членов законодательного органа.

«Кто такая Стефани Уильямс, чтобы назначать нам дату выборов?», — сказал парламентарий.

#عاجل| النائب سالم قنان، خلال جلسة البرلمان:



- كيف يمكن لـ«ستيفاني» أن تحدد لنا موعداً للانتخابات؟



- الرئيس أردوغان منع السفراء من التدخل وهددهم بالطرد لأن تركيا قوى عظمى



- لسنا متشبثين بمناصبنا الحالية ونتمنى إجراء الانتخابات. #الساعة24 #ليبيا — الساعة 24 (@alsaaa24) January 17, 2022

Салем Канан подтвердил стремление парламента преодолеть нынешний кризис, вызванный срывом плебисцита, который запланировали на 24 декабря 2021 года. Он надеется, что избирательный процесс вскоре состоится.

Ранее спикер парламента Агила Салех во время сегодняшнего заседания заявил, что срок полномочий ПНЕ истек 24 декабря и теперь кабмин нелегитимен. Депутатам в ближайшее время предстоит решить вопрос формирования новой исполнительной власти.

На днях заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вызвал Стефани Уильямс в Москву. Встречу запланировали на 17 января. Ливийские журналисты и пользователи социальных сетей с оптимизмом отреагировали на известие. Они надеются, что российский МИД «поставит на место» американку, которой вменяют срыв общенациональных выборов.