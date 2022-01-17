Вице-премьер ПНЕ надеялся при помощи Москвы получить пост главы нового правительства Ливии

Москва, 17 января. Вице-премьер Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Катрани в ходе поездки в Москву планировал заручиться поддержкой, чтобы получить пост главы нового правительства.

Сегодня столицу планировал посетить заместитель главы переходного правительства североафриканской страны в составе делегации из ряда министров. Чиновники собирались провести несколько встреч с российскими политическими деятелями, обсудить укрепления двусторонних отношений между государствами, служебные и экономические вопросы.

Однако вечером 16 января стало известно, что МИД РФ отказал Аль-Катрани в переговорах. Решение не принимать ливийского чиновника вызвано нелегитимностью кабинета министров во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой.

По данным источников, вице-премьер Ливии стремился в Москву не ради граждан своей страны, а чтобы заручиться поддержкой и найти полезные контакты для себя.

В понедельник, 17 января, председатель парламента Ливии Агила Салех заявил об окончании полномочий ПНЕ и призвал сформировать новое правительство. На этом фоне очевидно, что Дабибу должна заменить другая фигура. В Москве Аль-Катрани намеревался предложить свою кандидатуру.

Вице-премьер ПНЕ имеет хорошие связи с Востоком Ливии. В период 2019–2020 годов его считали сторонником и чуть ли не другом фельдмаршала Халифы Хафтара. Основное разногласие между Аль-Катрани и Дабибой сохраняется вокруг главы Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафы Саналлы.

Экс-премьер всячески «прикрывает» Саналлу, в то время как Аль-Катрани выступает за смену руководителя ННК. Он, в частности, инициировал расследование в его отношении Аудиторским бюро Ливии, в результате которого Мустафу публично обвинили в хищении 7 миллиардов динаров в 2021 году с доходов от нефти североафриканской страны.