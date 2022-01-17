Делегация из Сирии прибыла в Крым для обсуждения сотрудничества в торговле и туризме

Симферополь, 17 января. Правительственная делегация из Сирийской Арабской Республики (САР) прибыла в Крым с официальным визитом. Возглавляет группу делегатов министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер аль-Халиль. В нее также вошли заместители глав министерства туризма и транспорта Сирии.

В Крым с официальным визитом прибыла делегация из Сирии во главе с министром экономического развития и внешней торговли Мохаммедом Самер аль-Халилем. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2022https://t.co/1jBP9RRkcU — РИА Новости Крым (@RiaCrimea) January 17, 2022

По информации РИА Новости, в программе визита — заседание совместной сирийско-российской рабочей группы, члены которой обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Участие в переговорах с сирийцами также примет глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В своей приветственной речи он поблагодарил Дамаск за плотное и плодотворное партнерство и заявил о готовности развивать взаимовыгодные отношения с арабской республикой и далее.

«Мы выполняем поручение нашего Президента и МИД, развивая отношения с САР, поэтому реализуем все планы и все договоренности, которые были достигнуты во время нашего визита в республику, и, конечно, благодарны вам за все обратные действия. Крымские предприятия также готовы эти отношения развивать и двигаться дальше. Мы двигаемся совместно и реализуем программу по развитию Сирийской-Крымской торговой компании и судоходной компании», — отметил он.

На повестке дня — вопросы двустороннего сотрудничества, а также подписание ряда документов. Речь идет о плане работы по реализации соглашения о торгово-экономическом партнерстве на ближайшие годы, а также о соглашении по совместной работе в курортно-туристической сфере.

Визит сирийских чиновников в Крым продлится два дня.