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Делегация из Сирии прибыла в Крым для обсуждения сотрудничества в торговле и туризме

Весь мир
Делегация из Сирии прибыла в Крым для обсуждения сотрудничества в торговле и туризме
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 17 января. Правительственная делегация из Сирийской Арабской Республики (САР) прибыла в Крым с официальным визитом. Возглавляет группу делегатов министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер аль-Халиль. В нее также вошли заместители глав министерства туризма и транспорта Сирии.

По информации РИА Новости, в программе визита — заседание совместной сирийско-российской рабочей группы, члены которой обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Участие в переговорах с сирийцами также примет глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В своей приветственной речи он поблагодарил Дамаск за плотное и плодотворное партнерство и заявил о готовности развивать взаимовыгодные отношения с арабской республикой и далее.

«Мы выполняем поручение нашего Президента и МИД, развивая отношения с САР, поэтому реализуем все планы и все договоренности, которые были достигнуты во время нашего визита в республику, и, конечно, благодарны вам за все обратные действия. Крымские предприятия также готовы эти отношения развивать и двигаться дальше. Мы двигаемся совместно и реализуем программу по развитию Сирийской-Крымской торговой компании и судоходной компании», — отметил он.

На повестке дня — вопросы двустороннего сотрудничества, а также подписание ряда документов. Речь идет о плане работы по реализации соглашения о торгово-экономическом партнерстве на ближайшие годы, а также о соглашении по совместной работе в курортно-туристической сфере.

Визит сирийских чиновников в Крым продлится два дня.

«Сегодня мы по-прежнему с большим энтузиазмом смотрим на наше сотрудничество. Задачу свою на ближайшие два дня мы видим в том, чтобы наметить планы на будущее и ещё, что очень важно, проанализировать опыт прошлой работы, наметить новые направления взаимодействия», — заявил Мухаммад Самер аль-Халиль.

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сирия сотрудничество крым
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