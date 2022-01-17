Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 17:39
17:38
Общество
Самозанятые Самарской области заработали почти 15 млрд рублей
17:38
Происшествия
Пермяк приревновал жену и забил ее до смерти
17:35
Технологии
Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость
17:31
Весь мир
По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
17:30
Общество
Лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался от COVID-19
17:29
Весь мир
Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
17:29
Политика
Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы
17:28
Происшествия
Автора провокационной инсталляции на Марсовом поле в Петербурге задержали полицейские
17:27
Происшествия
Молодой наркоман с ножом напал на прохожих в польском городе Торунь
17:25
Весь мир
Неделя поражений: Байден и Шумер провалили закон об избирательной реформе в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Биржевая стоимость авиакеросина достигла нового рекорда

  /   Обновлено: 17 января 2022 16:10
Экономика
Биржевая стоимость авиакеросина достигла нового рекорда
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 17 января. Цена авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов понедельника выросла почти на 5% и обновила исторический рекорд. 

Биржевая стоимость по территориальному индексу Европейской части России поднялась до 60,7 тысячи рублей за тонну, превысив прошлый максимум, зафиксированный 13 января, в 59,1 тысячи. В свою очередь зимнее дизельное топливо опустилось на 1,07% — до 64,4 тысячи рублей за тонну, межсезонное подросло на 1,1% — до 55,9 тысячи, а летнее — на 0,13%, до 54,1 тысячи.

Бензин марки Аи-92 снизился на 0,61% — до 52,2 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 подорожал на 0,28% — до 55,4 тысячи. Сжиженный углеводный газ подешевел на 8,93% — до 29,7 тысячи. Мазут подорожал на 0,33%, составив 26,4 тысячи рублей за тонну.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной. Сдерживать рост розничных цен в стране помогает механизм демпфера.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Биржевая стоимость авиакеросина достигла нового рекорда
топливо цены на топливо авиакеросин биржевые торги рынок топлива
Комментировать