Биржевая стоимость авиакеросина достигла нового рекорда

Москва, 17 января. Цена авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов понедельника выросла почти на 5% и обновила исторический рекорд.

Биржевая стоимость по территориальному индексу Европейской части России поднялась до 60,7 тысячи рублей за тонну, превысив прошлый максимум, зафиксированный 13 января, в 59,1 тысячи. В свою очередь зимнее дизельное топливо опустилось на 1,07% — до 64,4 тысячи рублей за тонну, межсезонное подросло на 1,1% — до 55,9 тысячи, а летнее — на 0,13%, до 54,1 тысячи.

Бензин марки Аи-92 снизился на 0,61% — до 52,2 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 подорожал на 0,28% — до 55,4 тысячи. Сжиженный углеводный газ подешевел на 8,93% — до 29,7 тысячи. Мазут подорожал на 0,33%, составив 26,4 тысячи рублей за тонну.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной. Сдерживать рост розничных цен в стране помогает механизм демпфера.