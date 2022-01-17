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Глава КНР Си Цзиньпин отметил препятствия для выхода мировой экономики из кризиса

Экономика
Глава КНР Си Цзиньпин отметил препятствия для выхода мировой экономики из кризиса
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Пекин, 17 января. Китайский лидер поделился своим взглядом на восстановление мировой экономики. Он заявил, что препятствием может стать повышенная инфляция, нарушение логистических цепочек и энергетические риски.

Си Цзиньпин выступил на открытии Всемирного экономического форума в формате видеообращения. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен, однако задача не будет простой.

«В ситуации с глобальной низкой инфляцией произошли заметные изменения, появляются сложные инфляционные риски», — заметил председатель КНР.

Среди сдерживающих факторов – хаотичность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также рост цен на основные товары. Также есть риски нехватки энергоресурсов.

Россия будет развивать отношения с восточным партнером. Глава МИД Сергей Лавров ранее анонсировал визит президента Владимира Путина в Пекин. Переговоры лидеров стран намечены на 4 февраля после церемонии открытия пекинской Олимпиады.

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Си Цзиньпин китай мировая экономика
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