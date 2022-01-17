Глава КНР Си Цзиньпин отметил препятствия для выхода мировой экономики из кризиса

Пекин, 17 января. Китайский лидер поделился своим взглядом на восстановление мировой экономики. Он заявил, что препятствием может стать повышенная инфляция, нарушение логистических цепочек и энергетические риски.

Си Цзиньпин выступил на открытии Всемирного экономического форума в формате видеообращения. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен, однако задача не будет простой.

«В ситуации с глобальной низкой инфляцией произошли заметные изменения, появляются сложные инфляционные риски», — заметил председатель КНР.

Среди сдерживающих факторов – хаотичность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также рост цен на основные товары. Также есть риски нехватки энергоресурсов.

Россия будет развивать отношения с восточным партнером. Глава МИД Сергей Лавров ранее анонсировал визит президента Владимира Путина в Пекин. Переговоры лидеров стран намечены на 4 февраля после церемонии открытия пекинской Олимпиады.