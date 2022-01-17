Индия приступила к развертыванию закупленных у России комплексов С-400 «Триумф»

Нью-Дели, 17 января. Индийские военные приступили к развертыванию первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Газета Hindustan Times пишет, что уже в начале апреля первый комплекс будет поставлен на боевое дежурство. По данным издания, индийские ВС хотят принять на вооружение пять закупленных у России полков С-400 к началу 2023 года. Отмечается, что боевые системы будут использоваться для отражения воздушной угрозы со стороны Китая.

Подчеркнем, что контракт на поставку пяти полковых комплексов С-400 «Триумф» был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию осенью 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство США, которые угрожают санкциями всем странам, приобретающим российские боевые системы.

Ранее в Турции назвали важным для страны шагом покупку российских С-400. Военные эксперты говорят, что разработанные РФ ракетные комплексы могут изменить правила ведения войн будущего, передает RT.