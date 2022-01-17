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Ливийские группировки вступили в бой за морской порт Триполи

Весь мир
Ливийские группировки вступили в бой за морской порт Триполи
flickr.com  /  @BRQ Network

Триполи, 17 января. В центре ливийской столицы накануне возобновились столкновения между вооруженными формированиями. Причиной стал контроль над морским портом.

Конфликт разгорелся между группировками «Ан-Наваси» под руководством Мустафы Каддура и RADA (Силы сдерживания), возглавляемой террористом Абд аль-Рауфом Каррой. Перестрелка затронула территорию, прилегающую к порту и площадь Мучеников.

Боевики RADA атаковали районы, находящиеся под контролем их оппонентов. Члены «Ан-Наваси» открыли ответный огонь. Стычка с применением стрелкового оружия продолжалась больше часа, пока нападавшие с военной техникой не покинули чужую зону влияния. Очевидцы сообщили, что в результате инцидента есть раненые.

Вчерашний конфликт связан с желанием членов RADA расширить собственные территории в столице. Они уже держат в своих руках район Сук аль-Джума и международную воздушную гавань Митига. Теперь они стремятся заполучить контроль над морским портом Триполи, которым управляют лидеры «Ан-Наваси».

Поддерживаемые организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) группировки, развязывая столкновения, пытаются захватить наибольшее число сфер влияния. В дальнейшем они станут их использовать как козыри в переговорах с любым будущими властями.

Представитель МВД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) полковник Абдель Монейм аль-Араби заявил, что участники вооруженного конфликта не связаны с ведомством. По информации, полученной из Управления портов, человеческих жертв или материального ущерба не зафиксировано.

Столкновения произошли за день до запланированного заседания ливийского парламента. Депутатам в понедельник предстоит решить вопрос формирования нового кабмина. Срок полномочий ныне действующего правительства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истек 24 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия триполи
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