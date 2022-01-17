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Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки

  /   Обновлено: 17 января 2022 16:01
Шоу-бизнес
Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Лос-Анджелес, 17 января. Итальянская рок-группа Maneskin дала концерт в Лос-Анджелесе. В ее официальном аккаунте в соцсети Instagram появились фотографии музыкантов с обновленным имиджем.

В прошлом году итальянские рокеры выиграли Евровидение. Их песни попали на вершины чартов во многих странах. Группа также начала давать концерты по всему миру, выступила с «крестным отцом» панк-рока Игги Попом и посетила Россию.

Перед своим выступлением в Лос-Анджелесе музыканты кардинально сменили гардероб, отказавшись от черных кожаных курток и темного макияжа в пользу розового шелка и чулок.

Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки
Prt Scr instagram.com / @maneskinofficial

Недавно группа стала амбассадором бренда Gucci, который сильно повлиял на стиль музыкантов. Теперь в образах рокеров можно увидеть рубашки с рюшами, объемные пиджаки и корсеты в розовых тонах. В интервью газете Los Angeles Times участники Maneskin признались, что не ожидали такого большого успеха за короткий промежуток времени, учитывая тот факт, что они играют всего на трех инструментах.

Ранее фронтмена итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давида сочли главным секс-символом 2021 года. Музыкант стал мечтой многих женщин и девушек после победы его коллектива на Евровидении.

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евровидение рок maneskin
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