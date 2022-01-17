Серик Сулейманов освобожден от должности спецпредставителя Токаева на Байконуре

Нур-Султан, 17 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Серика Сулейменова с поста специального представителя главы государства на Байконуре.

Соответствующий указ президент подписал в понедельник, 17 января.

55-летнего Серика Сулейманова назначили специальным представителем президента республики на комплексе «Байконур» в апреле 2020 года. В разные годы он занимал различные должности в администрации Кызыл-Ординской области. Кроме того, чиновник возглавлял правление и совет директоров АО «Кызыл-Ординская распределительная электросетевая компания» и работал заместителем главы региона.

Ранее Токаев подписал распоряжение, согласно которому племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш отстранен от должности первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ).