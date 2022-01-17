Фотограф Стиг Дирдал раскритиковал «Елки-8» после плагиата его идеи для постера

Москва, 17 января. Дизайнер Стиг Дирдал поделился впечатлениями от просмотра новогодней комедии «Елки-8». Фотограф признался, что считает очередную часть российской франшизы бездушной.

Продолжение комедии «Елки» получило жесткий отзыв от Дирдала, который продолжил конфликт с создателями фильма из-за плагиата идеи для постера. Фотограф посмотрел российскую премьеру на специальном закрытом показе в Норвегии и остался недоволен, передает радиостанция «Говорит Москва».

««Елки-8», как и сам Новый год, предсказуемые и повторяющиеся. Выглядит так, будто создатели высосали всю новогоднюю душу и посыл своими технологиями, материальными ценностями и выдуманным статусом в интернет-пространстве», — подчеркнул фотограф.

Дирдал также высказался о плагиате. Фотограф предложил создателям фильма признать нарушение прав на интеллектуальную собственность и выплатить компенсацию.

Студия Bazelevs ранее заверила, что не нарушала закон об авторском праве, передает «Вечерняя Москва». Представители компании ответили дизайнеру в письме, где предложили Дирдалу присоединиться к работе над одним из проектов.