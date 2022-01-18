Американские аналитики советуют США сменить свое отношение к Украине и России

Широкое обсуждение переговоров Россия — НАТО продолжается не только в среде политиков, но и в ведущих западных СМИ. Так, в американском The Week автор Деймон Линкер пишет о том, что принципиальный разговор России и США обнаружил многолетний геополитический «блеф» Америки.

Если коротко, то «блеф» этот заключается в том, что Штаты слишком активно проводили экспансионистскую политику и давали гарантии безопасности слишком многим государствам. При этом не всегда Вашингтон мог эти гарантии выполнить. И ярчайшим примером здесь является недавний вывод войск из Афганистана.

В свою очередь, для России, по мнению обозревателя The Week, Украина стала «принципиальным вопросом», по которому наша страна не намерена отступать. Впрочем, убежденность в том, что «военно-технический ответ», о котором говорили наши дипломаты, если переговоры зайдут в тупик, в западной прессе и в «высоких кабинетах» уже давно и прочно связан именно с Украиной.

И здесь есть ряд нюансов, которые нужно пояснить. Во-первых, Договор о гарантиях безопасности, предложенный Россией к обсуждению, касается далеко не только Украины. Там обозначены все бывшие советские республики. А отдельно отмечаются еще и Грузия с Молдавией. Но, что куда важнее, в Договоре прописано принципиальное требование к НАТО не расширяться далее на восток и не создавать напряженность на российской границе размещением ракет и постоянными учениями.

А во-вторых, как раз по пунктам о размещении ракет и учениях, кажется, НАТО согласна идти на диалог и возможные будущие компромиссы. Равно как и представителями Альянса было сказано и о том, что НАТО желает возобновления постоянной коммуникации с Россией. Поскольку ранее регулярное общение по рабочим вопросам было прервано в силу того, что руководство Альянса лишило восемь российских дипломатов в постпредстве при НАТО аккредитации.

То есть говорить о полном тупике все же не приходится, хотя понятно, что эти результаты можно охарактеризовать как очень скромные. Но вот интерпретация их в публичном поле — это уже несколько иная история.

Несколько месяцев западные СМИ, некоторые политики и чиновники нагнетали вопрос Украины. На самих переговорах он стал принципиальным и для представительницы Госдепартамента США Венди Шерман, и для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам последнего:

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по Альянсу могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО».

wikipedia.org / Flickr

Госпожа Шерман после прошедшего диалога с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым высказалась аналогичным образом:

«Вашингтон никому не позволит захлопнуть дверь членства в НАТО перед кем бы то ни было».

В контексте рассуждений Деймона Линкера на страницах The Week можно сделать вывод, что для Вашингтона подобная риторика — это вопрос престижа. Действительно, после вывода войск из Афганистана роль Америки как глобального миротворца и защитника союзников несколько пошатнулась.

И потому Штатам необходимо демонстрировать свою последовательную и принципиальную позицию по защите «прав и свобод» западного мира. А та же Украина — во-первых, чисто географически ближе к России, чем к Америке, а потому куда больше проблемой является именно для нашей страны. А во-вторых, в Вашингтоне регулярно заявляют о всемерной поддержке этого государства и даже регулярно выделяют на военные нужды Киева деньги.

А потому соглашение с Россией по «украинскому вопросу» выглядело бы откровенным демаршем как для НАТО, так и для граждан США, которые все более скептично смотрят на нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

Если говорить про членов Альянса, то The Wall Street Journal со ссылкой на неких «дипломатов НАТО», которые пожелали остаться неназванными, пишет о том, что даже «уступки» Вашингтона по вопросу дальнейшего диалога о сокращении вооружений и ракет в Восточной Европе вызвали у некоторых членов Альянса обеспокоенность и кулуарное несогласие с Америкой.

Впрочем, есть подозрение, что эти «несогласные» в первую очередь представляют некоторые страны Восточной Европы. Например, Польшу или государства Прибалтики. И их мнением в США запросто могут пренебречь.

А вот с американским электоратом все куда интереснее. В частности, судя по данным прошлогоднего декабрьского опроса американской исследовательской службы YouGov, в общей сложности 48% респондентов выступили против «войны с Россией за защиту территориальной целостности Украины». И только 9% выбрали вариант «решительно за».

Федеральное агентство новостей /

А параллельно снижается и политический рейтинг нынешнего главы Белого дома. Так, по данным последнего опроса Fox News, только 33% граждан США положительно оценивают работу своего президента. И 53% — отрицательно.

И понятно, что на этом фоне «уступки России» будут еще одним ударом по рейтингам и президента, и всей нынешней администрации Белого дома. Хотя, судя по всему, до «войны» даже в «прокси-формате» дело тоже никто доводить особо не хочет.

Но есть и еще один немаловажный момент. Это, собственно, «военно-технический ответ» России, возможные направления которого стали постепенно вырисовываться из слов уже представителей нашей страны. И это совсем не Украина.

Так, по данным публикации в The New York Times, российские дипломаты, хоть прямо и не говорили, но «намекали», что российские ядерные арсеналы можно передвинуть «поближе к США». И не нужно быть профессиональным историком или специалистом в геополитике, чтобы понимать, что из того, что «поближе к США» и серьезно обеспокоит Вашингтон, на первой очереди — Куба.

Хотя в целом в Южной Америке есть несколько государств, с которыми у России весьма тесные экономические и промышленные связи. В том числе и в сфере «мирного атома». Ну а где мирный атом, там, в общем-то, и до «военно-технического» недалеко.

Впрочем, стоит повториться, что российская сторона на уровне МИД неоднократно заявляла и продолжает заявлять, что до подобных мер доводить не хотелось бы. Но внутренние и внешние противоречия, кажется, оставляют все меньше пространства возможностей для заключения дипломатического компромисса по вопросу принципиального отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток.

Тем не менее понятно, что и для Вашингтона такой «дипломатический тупик» — не самый лучший вариант развития событий. И рейтинги отношения к возможной «войне за Украину» показывают это очень четко. А потому все же пространство для договоренностей до сих пор остается.