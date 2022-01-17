Экономист Мильчакова назвала сроки запуска «Северного потока — 2»

Пока не запустят «Северный поток — 2», биржевые цены на газ в Европе останутся колебаться вокруг 1000 долларов за 1000 кубометров. Об этом заявила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Запуск в 2022

«Северный поток — 2» заработает уже в 2022 году, что скажется на стоимости газа. Цены перестанут так стремительно меняться, как сегодня. Об этом заявил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер.

Он отметил, что ни европейские партнеры, ни «Газпром» не заинтересованы в высоких ценах на газ.

Федеральное агентство новостей /

«Высокие цены приведут к сокращению потребления газа, потому что высокие цены останавливают промышленное производство. Поэтому «Газпром» уж точно не заинтересован в слишком высоких ценах. Нам нужно найти ситуацию, которая снизит цены до устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем», — пояснил Келер.

Формальные препятствия

Как отметила Наталья Мильчакова, прогнозы по запуску «Северного потока — 2» в 2022 году с высокой вероятностью сбудутся. Во-первых, потому что оператору проекта Nord Stream 2 больше всех невыгодно затягивать процедуру перерегистрации в Германии. Ведь с юридической точки зрения сроки запуска зависят от перерегистрации, а значит — от самого оператора. Во-вторых, потому что Европе нужно снижать биржевые цены на газ.

«Пока не запустят «Северный поток — 2», можно ожидать, что биржевые цены на газ в Европе останутся колебаться вокруг 1000 долларов за 1000 кубометров. В-третьих, американские санкции против «Северного потока — 2» в очередной раз провалились: сенат не одобрил законопроект о санкциях», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому препятствия для запуска газопровода сейчас преимущественно формальные и юридические. Процедура сертификации может продолжаться, скорее всего, до лета, но можно ожидать, что она закончится успешно, и уже осенью (самое позднее — в конце этого года) «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.