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Кулеба обсудил с главой МИД Германии поставки оружия Украине

  /   Обновлено: 17 января 2022 15:50
Армия
Кулеба обсудил с главой МИД Германии поставки оружия Украине
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 17 января. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву.

По словам украинского министра, в ходе диалога он привел Бербок аргументы и позицию Киева относительно поставок оружия. Кулеба отметил, что переговоры по этому вопросу будут продолжены.

«Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты, подчеркиваю, исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем», — сообщил глава МИД Украины.

Ранее телеканал RT сообщал, что Берлин придерживается рестриктивной позиции по продаже вооружений Киеву. При этом США продолжают накачивать Украину оружием. Вашингтон одобрил дополнительное выделение военной помощи стране на общую сумму 300 миллионов долларов.

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