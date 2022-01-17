Chunichi Shimbun: новые подлодки ВМФ РФ обезопасят Дальний Восток от посягательств Запада

Токио, 17 января. Россия нашла способ укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают, что российские подлодки с ядерным оружием обезопасят Дальний Восток от посягательств Запада.

В публикации японского издания Chunichi Shimbun говорится, что недавно две новые атомные субмарины пополнили ряды Тихоокеанского флота ВМФ РФ. По словам авторов статьи, таким образом Россия предупредила Запад о жестком ответе в случае агрессии на Дальнем Востоке. Эксперты уверены, что противников Москвы ждет сокрушительное возмездие.

Отмечается, что Москва стремится максимально обезопасить себя на фоне обострения в отношениях между США и Китаем. Аналитики говорят, что в этой ситуации лучшим аргументом в военном споре, который может разразиться в любой момент, будут подлодки с ядерным оружием.

«Подлодки проекта "Борей" могут находиться под водой до 90 суток, и противник не узнает, где они расположились. В составе Тихоокеанского флота имеется субмарина "Владимир Мономах", относящаяся к первому поколению "Бореев" и модернизированные корабли проекта "Борей-А"», — сказано в публикации.

Аналитики говорят, что Россия придерживается необычной тактики в отношении потенциальных противников. Строительство новых субмарин можно расценивать как попытку «устрашения». При этом Москва открыто говорит, что другим странам не стоит ее бояться, если они не вынашивают никаких агрессивных планов.

Ранее сообщалось, что российские подлодки проекта 949А «Антей» после модернизации превратятся в серьезную проблему для ВМС США. Стоит напомнить, что в конце минувшего года ВМФ РФ получил на вооружение субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск», передает RT.