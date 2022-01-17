Глава ОКР Поздняков рассказал, что поможет биатлонистам на Олимпиаде

Москва, 17 января. Тестирование скольжения лыж на трассе в Китае может помочь российским биатлонистам на Играх в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Поздняков рассказал, что представители Союза биатлонистов России (СБР) собрали информацию о скольжении лыж на трассе в Китае вместе с группой из ОКР. Они провели пять дней в Пекине и поняли, что нужно для успеха в соревнованиях.

«Мы провели тестирование скольжения лыж — надеемся, что это поможет нашим спортсменам быть успешными на Играх. Нам важно, когда наши федерации обращаются к нам за помощью. СБР — один из самых надежных и важных партнеров ОКР. Я имел долгую беседу с Александром Грушиным, он мне пояснил особенности трассы. Я уверен, что работа даст определенную информацию нашим тренерам. Такой проект адаптации будет и на Олимпиаде в 2026 году», — заявил Поздняков в рамках проекта «Медиа-центр команды ОКР».

Напомним, что зимние Олимпийские игры состоятся в период с 4 по 20 февраля в Пекине. По словам гендиректора Инновационного центра ОКР Александра Грушина, китайская трасса для турнира по биатлону «твердая, как бетон», что дает преимущество более тяжелым атлетам.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону, которая отправится в Пекин на ОИ. В Играх примут участие биатлонисты Александр Логинов и Кристина Резцова.