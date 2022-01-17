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«Узнал его в Африке»: Малафеев рассказал, какой Митя Фомин на самом деле

  /   Обновлено: 17 января 2022 17:06
Шоу-бизнес
«Узнал его в Африке»: Малафеев рассказал, какой Митя Фомин на самом деле
instagram.com  /  @mf_agent

17 января — день рождения российского певца Мити Фомина. Музыканту исполняется 48 лет.

Недавно Фомин вместе с другими российскими звездами проходил испытание на прочность в рамках ТВ-шоу «Звезды в Африке». Там экс-голкипер сборной России по футболу и клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев не только стал победителем проекта, но и хорошо узнал музыканта. О том, какой бывший солист группы Hi-Fi на самом деле, спортсмен рассказал в интервью ФАН.

«Узнал Митю Фомина в Африке. И узнал его с очень хорошей стороны. Он очень начитанный, интеллигентный, умный, с правильными принципами человек. Вполне здравомыслящий и адекватный, а самое главное — он четко понимает, чего хочет. Митя постоянно развивается, и у него много разных интересов в жизни, которые дают ему энергию и пищу», — подчеркнул футболист.

Узнал его в Африке: Малафеев рассказал, какой Митя Фомин на самом деле
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Победитель шоу «Звезды в Африке» через ФАН тепло поздравил музыканта с днем рождения:

«Хотел бы поздравить замечательного человека Митю Фомина. Желаю ему творческих успехов, новых треков, новых достижений, вручений разных премий и новых альбомов. Чтобы приходили полные залы на его концерты и, конечно, крепкого ему здоровья».

«Узнал его в Африке»: Малафеев рассказал, какой Митя Фомин на самом деле
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Накануне сам Митя Фомин объяснил, почему ему пришлось прервать отпуск в Монте-Карло и экстренно прилететь в Москву.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Узнал его в Африке»: Малафеев рассказал, какой Митя Фомин на самом деле
вячеслав малафеев митя фомин звезды в африке
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