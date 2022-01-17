Лавров не исключил, что ведомства США устраивают «конкурс» на сценарии по Украине

Москва, 17 января. Ведомства и спецслужбы США, скорее всего, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине. Таким мнением поделился МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины. В ответ Лавров не исключил, что каждый из сценариев был предложен отдельным ведомством.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — иронично отметил российский министр.

Также Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Он напомнил, что Киев находится под внешним управлением Вашингтона.