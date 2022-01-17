Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 17:37
17:35
Технологии
Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость
17:31
Весь мир
По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
17:30
Общество
Лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался от COVID-19
17:29
Весь мир
Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
17:29
Политика
Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы
17:28
Происшествия
Автора провокационной инсталляции на Марсовом поле в Петербурге задержали полицейские
17:27
Происшествия
Молодой наркоман с ножом напал на прохожих в польском городе Торунь
17:25
Весь мир
Неделя поражений: Байден и Шумер провалили закон об избирательной реформе в США
17:17
Шоу-бизнес
Певица Саша Круглова рассказала про участие в волонтерских проектах
17:17
Происшествия
Житель Нижнего Тагила застрелил отказавшуюся ухаживать за пожилой мамой сестру
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко

Весь мир
По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
Global Look Press  /  Okla Michal/CTK — Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency — Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

В Киеве проходит заседание Печерского районного суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который имеет статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму. Политика обвиняют в способствовании поставкам угля с территории Донецкой и Луганской народных республик на Украину в период его президентства.

Прокуратура требует заключить экс-главу государства под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 миллиард гривен (37 млн долларов), при этом его активы и имущество уже арестованы. Согласно украинскому законодательству, обвинения по делу о терроризме и госизмене предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Помимо этого, Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Бывший президент также фигурирует в ряде других дел в качестве свидетеля. 

Международная редакция ФАН обсудила с кандидатом исторических наук, политологом и главным редактором научного журнала «Архонт» Антоном Бредихиным, какой приговор грозит экс-президенту Украины в суде и какую общественную реакцию может спровоцировать арест известного политика.

Теплый прием

Рейс авиакомпании WizzAir, на борту которого находился глава партии «Европейская солидарность», прилетел сегодня, 17 января, в Киев в 9:10. Самолет прибыл из Варшавы одного из пунктов «дипломатического турне» Порошенко. На границе политику попытались вручить повестку в суд, но он проигнорировал следователей Госбюро расследований. По словам политика, его не хотели впускать в страну, однако погранслужба Украины отвергла данное утверждение. 

После этого на масштабном митинге своих сторонников перед аэропортом экс-президент заявил, что прибудет на заседание суда к 11:00. К слову, сторонники бывшего главы государства собрались и у здания инстанции, где специально для выступления Порошенко установили сцену с большим экраном.

По мнению Антона Бредихина, помимо того что в рамках процесса председатель партии «Европейская солидарность» может быть признан виновным, его также могут наказать политически, лишив статуса бывшего президента Украины. Порошенко действительно рискует оказаться за решеткой, считает политолог.

«Здесь мы можем провести и прямую параллель с тем, что в грузинской тюрьме находится Михаил Николозович Саакашвили. В принципе такой вариант западными кураторами не исключается», — отметил собеседник ФАН.

Как полагает эксперт, украинская общественность не останется в стороне от происходящего, что спровоцирует новые народные волнения в и так нестабильной республике. Напомним, что на юго-востоке Украины периодически фиксируются вооруженные провокации со стороны ВСУ в отношении ДНР и ЛНР. Кроме того, страна находится в экономическом кризисе: цены на продукты и коммунальные услуги растут, а перспектива оказаться без газа становится все более реальной. 

«Вместе с тем, конечно же, будут протесты, которые могут привести, если не к созданию Винницкой народной республики — что тоже возможно — то к формированию мощного фактора нестабильности на западе страны. Безусловно, Порошенко будет мобилизовать свой электорат очень активно», — допустил Бредихин.

Эксперт отметил, что лидер «Европейской солидарности» — единственный глава Украины, который после президентского срока имеет свою фракцию, представленную в парламенте, и готов идти в «открытую битву» с Владимиром Зеленским.  

«У него (Порошенко — Прим. ред.) есть поддержка. Именно эти слои населения — как в Виннице, так и в соседних областях — несомненно будут выступать источником нестабильности на территории Украины в случае его посадки», — уверен политолог.

Антон Бредихин напомнил, что с самого начала своего президентского срока Зеленский пытался устранить Порошенко, поскольку понимал исходящую от него угрозу. Причем, как объяснил эксперт, эта опасность может исходить не только внутри страны, но и снаружи — из США и Европы, ведь западные кураторы могут переиграть ситуацию и вновь сделать ставку на Порошенко.

«Этого боится Зеленский. Он понимает, что не только поросята, которые сидят с ним в одной команде, могут его подсидеть, но и старая гвардия — та, которая пробивается уже не первый раз, та, которая была министрами при Януковиче. Именно эта команда может быть вполне конкурентной для Зеленского, поэтому он доводит дело до ума. Он понимает, что если будет второй срок, то биться он будет именно с Порошенко», — отметил собеседник ФАН.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
киев суд порошенко бредихин
Комментировать