По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко

В Киеве проходит заседание Печерского районного суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который имеет статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму. Политика обвиняют в способствовании поставкам угля с территории Донецкой и Луганской народных республик на Украину в период его президентства.

Прокуратура требует заключить экс-главу государства под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 миллиард гривен (37 млн долларов), при этом его активы и имущество уже арестованы. Согласно украинскому законодательству, обвинения по делу о терроризме и госизмене предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Помимо этого, Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Бывший президент также фигурирует в ряде других дел в качестве свидетеля.

Международная редакция ФАН обсудила с кандидатом исторических наук, политологом и главным редактором научного журнала «Архонт» Антоном Бредихиным, какой приговор грозит экс-президенту Украины в суде и какую общественную реакцию может спровоцировать арест известного политика.

Теплый прием

Рейс авиакомпании WizzAir, на борту которого находился глава партии «Европейская солидарность», прилетел сегодня, 17 января, в Киев в 9:10. Самолет прибыл из Варшавы — одного из пунктов «дипломатического турне» Порошенко. На границе политику попытались вручить повестку в суд, но он проигнорировал следователей Госбюро расследований. По словам политика, его не хотели впускать в страну, однако погранслужба Украины отвергла данное утверждение.

Площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.



Они нормальные там, вообще????? pic.twitter.com/IKGpeyzLWm — Тот самый Отец (@RostovNeu) January 17, 2022

После этого на масштабном митинге своих сторонников перед аэропортом экс-президент заявил, что прибудет на заседание суда к 11:00. К слову, сторонники бывшего главы государства собрались и у здания инстанции, где специально для выступления Порошенко установили сцену с большим экраном.

Порошенко прорвался как Саакашвили. Только не поездом, а самолётом. В самолёте адвокаты депутаты, ну так на всякий случай. Паспорт отобрали. Митинг прямо в аэропорту. Потом в суд. Потом … pic.twitter.com/veuYP5r9xJ — Vladimir Sergienko (@VladimirSergi10) January 17, 2022

По мнению Антона Бредихина, помимо того что в рамках процесса председатель партии «Европейская солидарность» может быть признан виновным, его также могут наказать политически, лишив статуса бывшего президента Украины. Порошенко действительно рискует оказаться за решеткой, считает политолог.

«Здесь мы можем провести и прямую параллель с тем, что в грузинской тюрьме находится Михаил Николозович Саакашвили. В принципе такой вариант западными кураторами не исключается», — отметил собеседник ФАН.

Пётр Порошенко в суде, где проходит заседание по делу о госизмене. Генпрокуратура Украины просит об аресте экс-президента.

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Ранее суд уже арестовал имущество и активы Порошенко.

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Видео Ruptly pic.twitter.com/WOA9eYI6FJ — RT на русском (@RT_russian) January 17, 2022

Как полагает эксперт, украинская общественность не останется в стороне от происходящего, что спровоцирует новые народные волнения в и так нестабильной республике. Напомним, что на юго-востоке Украины периодически фиксируются вооруженные провокации со стороны ВСУ в отношении ДНР и ЛНР. Кроме того, страна находится в экономическом кризисе: цены на продукты и коммунальные услуги растут, а перспектива оказаться без газа становится все более реальной.

«Вместе с тем, конечно же, будут протесты, которые могут привести, если не к созданию Винницкой народной республики — что тоже возможно — то к формированию мощного фактора нестабильности на западе страны. Безусловно, Порошенко будет мобилизовать свой электорат очень активно», — допустил Бредихин.

В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко у здания суда, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизменеhttps://t.co/I5m0BXS4N2 pic.twitter.com/I3Sq2nDHj7 — РИА Новости (@rianru) January 17, 2022

Эксперт отметил, что лидер «Европейской солидарности» — единственный глава Украины, который после президентского срока имеет свою фракцию, представленную в парламенте, и готов идти в «открытую битву» с Владимиром Зеленским.

«У него (Порошенко — Прим. ред.) есть поддержка. Именно эти слои населения — как в Виннице, так и в соседних областях — несомненно будут выступать источником нестабильности на территории Украины в случае его посадки», — уверен политолог.

Ви казали, що Україні потрібен Порох! Порох у вас є ✊????????



Разом — до перемоги! pic.twitter.com/m2wEx44cih — Петро Порошенко (@poroshenko) January 17, 2022

Антон Бредихин напомнил, что с самого начала своего президентского срока Зеленский пытался устранить Порошенко, поскольку понимал исходящую от него угрозу. Причем, как объяснил эксперт, эта опасность может исходить не только внутри страны, но и снаружи — из США и Европы, ведь западные кураторы могут переиграть ситуацию и вновь сделать ставку на Порошенко.