Американский эксперт Марк Эпископос озвучил главный страх США по Украине

Власти США должны донести до киевских властей важный месседж — что они должны отказаться от военных авантюр против Донбасса, иначе Украина может лишиться новых территорий. Такую точку зрения озвучил обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета Марк Эпископос.

Американские власти пытаются всеми возможными способами надавить на Россию, чтобы добиться успехов на переговорах между Москвой и Западом, считает Марк Эпископос. Именно для этого, указал эксперт, делаются заявления по поводу вхождения в НАТО не только Украины и Грузии, но и Финляндии, Швеции.

«Я думаю, что все резкие заявления со стороны США мы должны оценивать в контексте переговоров, которые сейчас идут. Я думаю, что цель Вашингтона — повысить ставки. Поэтому они говорят, что Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО. Хотя я думаю, что этого не будет. Но власти США пытаются продвигать эту тему как возможную. Они это делают, чтобы Москва согласилась на дальнейшие переговоры. Поскольку на трех раундах переговоров, которые прошли между Россией и Западом, может все и закончиться», — сказал Марк Эпископос.

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Американский эксперт озвучил главный страх США по Украине. По его словам, повторение «грузинского сценария» приведет к потере Украиной новых территорий.

«Безусловно, у Вашингтона нет никакого аппетита для военного конфликта за Украину. Об этом даже открыто уже заявил Джо Байден. Он сказал, что прямого американского вмешательства не будет. Может быть, будут новые санкции, но войны не будет и не может быть. Очень важно это донести украинским партнерам, поскольку мы не хотим повторения 2008 года. Тогда [Михаил] Саакашвили посчитал, что кто-то в Белом доме дал ему зеленый свет, чтобы начать военную операцию. А после этого Грузия потеряла треть территорий», — резюмировал Марк Эпископос в эфире канала «Соловьев LIVE».

В ближайшие несколько дней Киев может погрузиться в такой хаос, что беспорядки в Казахстане покажутся детскими игрушками. США не захотят ввязываться в междоусобный конфликт, поэтому Вашингтон обратиться к России и ОДКБ за помощью. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.