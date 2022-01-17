Звезда «Гoлocа» Саша Круглова высказалась о моде на татуировки и пирсинг

Санкт-Петербург, 17 января. Певица Саша Круглова рассказала о своем отношении к модным тенденциям на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Исполнительница призналась, что не использует татуировки и пирсинг, чтобы выделиться.

Медиацентр «Патриот» провел пресс-конференцию на тему трендов и развития молодого поколения. Спикером выступила певица Саша Круглова, бэк-вокалистка группы «А'Студио» и участница седьмого сезона проекта «Гoлoc». Артистка затронула тему татуировок в беседе с журналистами.

Молодое поколение все чаще стремится выделиться с помощью ярких оттенков волос, необычных причесок, пирсинга и татуировок. Круглова не стала поддерживать тренды и призналась, что всегда была за «чистоту».

«Я с раннего детства была за культуру, олдскул. Мне это безумно нравилось, потому что я была противником этого движения. Меня даже чисто эстетически это не привлекает, меня это отталкивает. Это проявления психологического дисбаланса, поэтому если есть стремление сделать татуировку — человек может ее сделать, но не всегда это привлекательно», — отметила певица.

Круглова призналась, что поддерживает добро, и именно эта энергетика помогает ей писать музыку. Артистка подчеркнула: несмотря на продуктивное творчество, ей пришлось с ранних лет много трудиться, чтобы осуществить свою мечту и пробиться в шоу-бизнес без чужой помощи.