Политолог Погребинский: администрация Зеленского устроила цирк с Порошенко в Киеве

Киев, 17 января. Администрация президента Украины Владимира Зеленского устроила цирк в аэропорту Киева во время прибытия экс-президента Петра Порошенко, чем подняла его рейтинги. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии передает News.ru. По словам Погребинского, действия Офиса президента Украины во главе с Андреем Ермаком только привлекли максимум общественного внимания к фигуре Петра Порошенко. Президент Владимир Зеленский и так боится своего политического конкурента, а теперь его сторонники буквально пропиарили лидера «Европейской солидарности», объяснил эксперт.

«Порошенко собирались вручить так называемое предъявление обвинения, но пограничникам мешали. Ну они полные ***** (дураки. — Прим. ФАН), наш офис президента. Вместо того чтобы дать Порошенко спокойно пройти, они устраивали там цирк, продержали его возле окошка, не отдавали ему паспорт. Ермак и другие, которые считают себя большими специалистами по пиару, сделали Порошенко отличный пиар», — возмущается Михаил Погребинский.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл 17 января в Киев для предъявления ему обвинения по делу о госизмене. Политик публично дал понятно, что не намерен дать посадить себя в тюрьму. По информации НСН, в день, когда лидер партии «Европейская солидарность» должен был прилететь на родину, в аэропорт Киев поступило сообщение о «минировании».