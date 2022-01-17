«Газпром» в январе сократил поставки в дальнее зарубежье на 41,1%

Москва, 17 января. Компания «Газпром» в январе снизила объемы поставляемого в страны дальнего зарубежья газа на 41,1%. Сейчас они находятся на уровне 5,4 млрд кубометров, сообщил экспортер на своем официальном канале в Telegram.

Прокачка в Китай, которая учитывается отдельно, сократилась в полтора раза.

«С 1 по 15 января 2022 года <...> экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 миллиарда кубометров, что на 41,1% (на 3,7 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года»,— уточняет компания.

В то же время «Газпром» отчитался о наращивании на 48,6% экспорта в Болгарию, на 0,3% в — Турцию, на 7,3% — Боснию и Герцеговину. Энерггоресурс поставляется согласно заявкам потребителей, в строгом соответствии с контрактными обязательствами.

При этом российский поставщик не стал бронировать на февраль дополнительные мощности трубопровода «Ямал — Европа». Все предложения, выставленные польской стороной, остались невостребованными.