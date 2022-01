Почтовые самолеты FedEx хотят оснастить лазерными системами противоракетной обороны

Вашингтон, 17 января. Федеральное управление гражданской авиации США рассматривает предложение почтового оператора FedEx, которое позволит компании устанавливать на свои самолеты системы лазерной противоракетной обороны.

По сообщению ведомства, корпорация FedEx в октябре 2019 года подала заявку на использование оборудование самолетов системой защиты против ракет с тепловым наведением. Согласно документам FAA, речь идет об установке на самолеты компании специального оборудования, включающего инфракрасный лазер, которое, в случае возникновения нештатной ситуации, должно направлять лазерный луч в сторону ракеты и воздействовать на ее головку самонаведения, уводя ракету от самолета.

Top cargo delivery company @FedEx wants to take the security of its cargo one notch higher. It has sought permission from the US flying regulator @FAANews to install a missile-defence system on its cargo aircraft. https://t.co/8k9rtqNfYo #Aviation #Aircraft #security #FedEx

По словам представителей FedEx, установка этого оборудования позволит компании расширить географию полетов, включая рейсы в аэропорты, где существует опасность для обычных гражданских судов, исходящая от вооруженных групп, имеющих в своем арсенале ПЗРК с тепловыми головками самонаведения.

FAA отмечает, что FedEx должна будет получить специальное разрешение, поскольку коммерческие грузовые самолеты обычно не предназначены для использования боевых лазерных систем.

В то же время регулятор отмечает, что усилия FedEx по оснащению своих лайнеров противоракетными системами оправданы, поскольку в последние годы произошло несколько инцидентов, связанных с обстрелом гражданских самолетов из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Основные требования, которые предъявляют авиационные власти к системам обороны, являются обеспечение безопасности пассажиров, обслуживающего персонала, а также имущества, включая другие самолеты и оборудование аэропортов. По словам чиновников, инфракрасное излучение не видно невооруженным глазом, но может воздействовать на другие воздушные суда, а также привести к повреждению глаз и кожи пассажиров, техников и экипажа и может негативно повлиять на возможности экипажа управлять самолетом.

В рамках этих условий лазерное устройство должно иметь меры для предотвращения случайного срабатывания на земле, а также не должно причинять вреда или травмировать других людей во время полета. Кроме того, в случае активации, устройство не должно оказывать негативное воздействие на самолеты других авиакомпаний.

В настоящее время подобные противоракетные системы используется в самолетах первых лиц государств. Кроме того, лазерная система Sky Shield устанавливается на лайнеры израильской авиакомпании El Al.

there is still no engineering solution to install Elbit Systems' "Sky Shield" system on the 787s and in addition there is still a dispute over who will finance the cost of installation. For the avoidance of doubt, a "peace plane" is also required for a missile defense system. pic.twitter.com/dumGCkzZd8