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Путин поручил Минтруду отчитаться за отставание по показателям соцпомощи пенсионерам

Общество
Путин поручил Минтруду отчитаться за отставание по показателям соцпомощи пенсионерам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 января. Минтруд России должен отчитаться за недостижение в 2021 году определенных показателей социальной помощи пенсионерам и инвалидам.

Соответствующее поручение, которое необходимо выполнить до 25 января 2022 года, дал президент страны Владимир Путин. Официальный документ опубликован на сайте Кремля.

«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами», — говорится в тексте поручения.

Также Минтруд должен реализовать дополнительные меры в целях исправления сложившейся ситуации. Ответственным за исполнение поручения главы государства назначен министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Владимир Путин ранее поручил подготовить предложения по господдержке климатических проектов. Заняться этим вопросом должно правительство совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

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путин пенсионеры минтруд инвалиды соцпомощь
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