ФАН узнал подробности о покупке Монеточкой квартиры в Москве

Москва, 17 января. Певица Монеточка стала обладательницей квартиры площадью 60 квадратных метров в Басманном районе Москвы. Она приобрела недвижимость и зарегистрировалась в ней еще в 2021 году.

Источник ФАН подтвердил информацию о покупке Монеточкой квартиры в центре столицы. Он отметил, что именно поэтому суд с певцом Стасом Костюшкиным по делу о плагиате был перенесен из Екатеринбурга в Москву.

«Так оно и есть. Квартиру эту она купила еще в прошлом году, тогда и зарегистрировалась в ней. Именно поэтому суд с Костюшкиным по плагиату перенесли из Екатеринбурга именно в Басманный суд Москвы. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалаяна, очередное и, по всей видимости, последнее заседание (так как уже все ясно и экспертиза подтвердила плагиат) должно состояться через пару недель — в начале февраля. Но вот незадача, Гырдымова заболела ковидом. О чем она у себя сообщила Instagram. И получается, что если это так, то суд может сорваться. Хотя не факт, может представителя отправить», — рассказал источник.

В Сети ранее появилась информация, что певица купила квартиру за 20 миллионов рублей в центре Москвы в доме 1914 года постройки.

Монеточка недавно рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции. Артистка отметила, что у нее много неприятных симптомов, она спит более 12 часов в день и смотрит сериалы.