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Вильфанд предупредил об аномально теплой Крещенской ночи в этом году

  /   Обновлено: 17 января 2022 15:25
Общество
Вильфанд предупредил об аномально теплой Крещенской ночи в этом году
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 17 января. Аномально теплая погода ожидается в предстоящую Крещенскую ночь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно официальным данным синоптика, в Москве в ночь на 19 января ожидается температура от −10 до −15 градусов. При этом по всей России, за исключением Чукотки, погодные показатели будут выше климатической нормы.

«Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)», — добавил специалист РИА Новости.

Напомним, вторая половина зимы в России может характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как это было в декабре и начале января. По словам Вильфанда, затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт.

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