Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир воздержаться от конфронтации

Пекин, 17 января. Странам мира необходимо воздержаться от конфронтации, чтобы избежать опасных масштабных последствий, рассказал председатель Китая Си Цзиньпин.

Соответствующее заявление он сделал в обращении на проходящем в удаленном режиме Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Помимо этого, политик отметил, что протекционизм и односторонний подход к решению проблем в мире не способны защитить ни одно государство. Также председатель КНР призвал «отказаться от менталитета холодной войны и стремиться к мирному существованию».

«История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что лидер государства Владимир Путин встретится с председателем КНР на открытии Олимпиады в Пекине. По словам министра иностранных дел, мероприятие состоится 4 февраля.