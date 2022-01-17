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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир воздержаться от конфронтации

Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир воздержаться от конфронтации
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 17 января. Странам мира необходимо воздержаться от конфронтации, чтобы избежать опасных масштабных последствий, рассказал председатель Китая Си Цзиньпин.

Соответствующее заявление он сделал в обращении на проходящем в удаленном режиме Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Помимо этого, политик отметил, что протекционизм и односторонний подход к решению проблем в мире не способны защитить ни одно государство. Также председатель КНР призвал «отказаться от менталитета холодной войны и стремиться к мирному существованию».

«История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что лидер государства Владимир Путин встретится с председателем КНР на открытии Олимпиады в Пекине. По словам министра иностранных дел, мероприятие состоится 4 февраля.

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