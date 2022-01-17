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Лавров назвал дезинформацией заявления США о «подготовке» РФ провокаций против Украины

Политика
Лавров назвал дезинформацией заявления США о «подготовке» РФ провокаций против Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 17 января. США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом напомнил, что Украина находится под внешним управлением США. Министр добавил, что американцы могут заставить Киев выполнять Минские соглашения. Именно с подачи Вашингтона распространялись фейки о якобы готовящемся «российском вторжении».

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет "вторжения" так называемого России на Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе», — сообщил Лавров.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Киев не имеет альтернативного выхода из ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, у страны нет никакого плана «Б».

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украина сша лавров дезинформация
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