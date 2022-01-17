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Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия выиграла от «газовых махинаций» США в Европе

Политика
Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия выиграла от «газовых махинаций» США в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 17 января. Россия сумела адаптироваться под бесконечные газовые махинации США в Европе и обернула главное экономическое оружие против его главных приспешников. С таким заявлением в эфире телеканала UkrLife выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По наблюдениям Суслова, страны Европейского союза оказали себе медвежью услугу, приняв спотовую систему торговли газом. Именно работу через биржи активно навязывали официальному Брюсселю в Вашингтоне как «инструмент противодействия» России. Однако Москве удалось с помощью хитрого маневра обернуть «газовое оружие» Белого дома против него самого и его главных приспешников в Старом Свете.

«Запад, пытаясь оторваться от "Газпрома", под давлением, прежде всего американцев, переходил на систему биржевой торговли газом, потому что это выгодно США, которые поставляют тот же сжиженный газ», — объяснил эксперт.

Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия выиграла от «газовых махинаций» США в Европе
ФБА «Экономика сегодня» /

Однако после того, как коллективный Запад начал настаивать на спотовой системе торговли топливом, «Газпром» решил подыграть Белому году и тем самым неожиданно для всех поставил крест на махинациях Белого дома. Как только страны ЕС начали делать акцент на биржевом газе, стала очевидна глубина их экономического кризиса и неплатежеспособности. Больше всего пострадали главные приспешники Вашингтона: Польша и страны Балтии, а также Украина.

«На этом выигрывает, прежде всего, Германия и целый ряд других стран, но проигрывает Польша, которая отказалась от долгосрочных контрактов, Украина. Поэтому Россия во всем этом экономически выигрывает», — заключил Виктор Суслов.

Ранее официальная Москва неоднократно отмечала, что не политизирует торговлю газом и строго следует букве контрактов. Однако, как отмечает издание Politico, Еврокомиссия и Международное энергетическое агентство (МЭА) все равно приписывают «Газрому» попытки создать в Старом Свате искусственный дефицит топлива. Также, по информации НСН, российский гигант намерен добиваться через суд повышения цен на газ для Польши.

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Все новости / Политика / Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия выиграла от «газовых махинаций» США в Европе
Газпром украина россия сша газ кризис европа
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