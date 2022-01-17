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Блогер Шарий: попытка арестовать никому не нужного Порошенко только усилила его рейтинг

Политика
Блогер Шарий: попытка арестовать никому не нужного Порошенко только усилила его рейтинг
Pr Scr youtube.com  /  Анатолий Шарий

Киев, 17 января. Популярный блогер Анатолий Шарий публично раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за возбуждение дела на своего предшественника Петра Порошенко.

По его словам, Зеленскому не стоило предпринимать столь недальновидных шагов, так как Порошенко уже давно пропал из политического пространства Украины. Теперь же нелепые попытки арестовать олигарха только подняли ему рейтинг, убежден медиаэксперт. В собственном Telegram-канале он разнес Зеленского за столь опрометчивое решение.

«Благодаря Зеленскому, вчера никому особо не нужный Порошенко сейчас устроил настоящее шоу. И это при том, что неделю назад он сказал, что его никто не посадит - "кишка тонка"», — написал он.

Стоит отметить, что Порошенко заочно предъявили подозрение в государственной измене. Правоохранительные структуры Украины обвиняют бывшего главу государства в незаконной торговле углем с представителями Донецкой и Луганской народных республик во времена его президентской каденции. Киевский суд уже принял решение об аресте всех активов и имущества Порошенко.

Сам же Порошенко твердо убежден, что ему удастся избежать наказания. По его словам, защищая себя, он защищает интересы Украины.

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