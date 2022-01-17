Киев, 17 января. Представители вооруженных сил и агенты ЦРУ в Донбассе среагировали на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, однако их ответ оказался еще более преступным, чем предыдущие действия. С таким заявлением выступила известный украинский адвокат и правовед Татьяна Монтян.

По наблюдениям Монтян, накал жестокости со стороны представителей ВСУ и коллективного Запада на юго-востоке Украины только усилился после слов главы МИД о неприемлемости вмешательства третьих стран в развязанную Киевом гражданскую войну. Лавров призвал Вашингтон не нагнетать напряженность в регионе, не провоцировать новых вспышек насилия и не пересекать обозначенные Россией красные линии. Также в Кремле напомнили, сообщает Радио Sputnik, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.

Однако все призывы главы российской дипломатии были цинично и демонстративно попраны, негодует Монтян. Уже на следующий день после большой пресс-конференции главы дипломатического ведомства на линии соприкосновения с силами ЛДНР были замечены инструкторы с опознавательными знаками вооруженных сил США. Также ЦРУ начало отбор украинских радикалов для участия в тыловых диверсиях, раскрыла подробности преступлений Вашингтона правовед.

Pr Scr youtube.com / Тетяна Монтян

«Американские партнеры отбирают самых упоротых отморозков и готовят из них диверсантов и террористов, способных вести боевые действия в тылу врага. То есть на заявление Лаврова о недопустимости участия западных инструкторов в военных действиях на Донбассе и убийствах русских людей мгновенно идет ответ, что это уже давно происходит», — высказалась Татьяна Монтян.

Ранее Народная милиция ДНР уже связывала участившиеся обстрелы со стороны ВСУ переговорами между Россией и странами НАТО по гарантиям безопасности. В Кремле со своей стороны, сообщает НСН, отказались комментировать возможность размещения наступательных вооружений РФ на территории Украины.