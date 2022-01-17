Капитан 1-го ранга Горбачев: Шойгу превратил российские войска в надежный щит страны

Москва, 17 января. Деятельность Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ позволила реформировать и укрепить российские войска, которые сегодня готовы к противостоянию на любом фронте, в том числе информационном, считают военные эксперты.

Капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев объяснил, каких достижений удалось добиться ВС РФ благодаря Шойгу. По его словам, в российской армии обстановка радикально изменилась. Военные начали массово получать современные виды вооружений. Аналитик подчеркнул, что совершенствование структуры войск позволило превратить их в надежный щит страны, пишет EADaily.

«Нужно отметить и совершенствование системы, связанной с гуманитарной деятельностью Минобороны, вопросы, связанные с подъемом престижа воинской службы и так далее — все это привело к тому, что сегодняшняя армия России современна, мобильна, вооружена в соответствии с требованиями и духом времени», — заявил Горбачев.

Шойгу недавно заявил, что Россия не имеет права проиграть в информационной войне, развязанной Западом. Ветеран отряда специального назначения «Витязь» Петр Фефелов считает, что министр этим заявлением четко дал понять, откуда исходит основная угроза. Это также свидетельствует о наличии четкого плана действий у Минобороны РФ на случай обострения ситуации.

«По всей видимости, Шойгу располагает всеми необходимыми данными, указывающими на прямую связь между информационными технологиями и последующим обострением внутриполитической обстановки у наших соседей», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сергей Шойгу поставил задачу по внедрению в войска технологий искусственного интеллекта и высокоточных вооружений. Он отметил важность оснащения ВС РФ новыми системами разведки, навигации и связи, передает RT.