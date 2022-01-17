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МИД Германии объяснил приостановку запуска "СП-2" несоответствием европейскому праву

  /   Обновлено: 17 января 2022 15:04
Политика
МИД Германии объяснил приостановку запуска "СП-2" несоответствием европейскому праву
nord-stream.com  /  Nord Stream

Берлин, 17 января. Проект газопровода "Северный поток — 2" в настоящее время не соответствует европейскому праву, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Так немецкий министр объяснила приостановку сертификации газовой магистрали. Также она предупредила, что ФРГ вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в отношении "СП-2", если ситуация на Украине будет ухудшаться.

Ранее стало известно, что руководитель немецкого внешнеполитического ведомства посетит Россию. Бербок прилетит в Москву 18 января с официальным визитом, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

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россия германия сп-2 Бербок
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