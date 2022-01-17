Депутат Волошин предсказал ввод войск ОДКБ в Киев по просьбе Вашингтона

Киев, 17 января. В ближайшие несколько дней Киев может погрузиться в такой хаос, что беспорядки в Казахстане покажутся детскими игрушками.

США не захотят ввязываться в междоусобную грызню украинских элит с вооруженными до зубов националистами «на подхвате» и в один прекрасный момент Вашингтон будет вынужден попросить Россию и блок ОДКБ в целом ввести свой миротворческий контингент в Киев для наведения порядка.

С таким прогнозом в эфире канала «Соловьев LIVE» выступил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Олег Волошин, иронично отметив, что украинский политикум подталкивает своих американских кураторов к самым неожиданным решениям. По словам парламентария, украинский президент в данный момент никак не контролирует происходящее в стране и даже не может толком управлять вроде бы четко выстроенной вертикалью власти.

Слабостью Владимира Зеленского в любой момент готова воспользоваться стремительно набирающая силу клика во главе с Аваковым, Кличко и прочими бывшими или нынешними политиками. Присоединиться к «грандиозному представлению» готов и Петр Порошенко, который ради этого и вернулся из Польши несмотря на серьезную угрозу уголовного преследования. Возможно он и подожжет запал пороховой бочки, которая образовалась под Офисом президента.

Федеральное агентство новостей /

Волошин предупредил, что вышеупомянутая клика готова устроить какую-нибудь громкую провокацию на линии разграничения в Донбассе рассчитывая вызвать жесткий ответ Москвы, чтобы под шумок «внешней угрозы» начать большой передел власти со свержением Зеленского. Депутат уверен, что в нынешних условиях даже подобием прошлого майдана дело не обойдется. Не зря киевские радикалы громко восхищаются казахскими майданщиками, но отмечают, что они вели себя очень мягко. В Киеве госпереворот быстро превратится в тотальный хаос и грабеж, где первую скрипку будут играть вооруженные националисты. Благо их сейчас даже оснащают и экипируют за счет городского бюджета — Кличко формирует собственную армию головорезов под видом сил самообороны.

В то же время западных партнеров Киева очень впечатлила операция сил ОДКБ в Казахстане. Ситуация на Украине может развиваться по еще худшему сценарию, что заставит Вашингтон просить Россию о помощи в решении украинского вопроса.

«Операция ОДКБ в Казахстане будто демонстративно была проведена ярче, чем этого требовали обстоятельства. Можно, наверное, было и силовиков МВД отправить, а не лесенкой высаживаться в аэропорту по всем правилам военного искусства с БТРами и прочей бронетехникой. Демонстрация готовности к любым ситуациям прошла успешно и зацепила Запад за живое. Понятно, что в украинском случае все пойдет немного по-другому. Токаева нет. Никто никуда обращаться не будет. И хаос на Украине может длится не два и не три дня, а гораздо дольше, пока сами США не попросят Россию (сами ведь они не полезут в наше болото разбираться) навести какой-то порядок. Ирония судьбы — войска ОДКБ в итоге войдут в Киев по просьбе Вашингтона», — расписал возможное развитие событий Волошин.

Ранее политолог Калиниченко предсказал распад Украины в течение следующих двух месяцев.