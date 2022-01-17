Американский эксперт развеял слухи о готовности США воевать за Украину

Украина не относится к фундаментальным американским интересам, поэтому США никогда не вступят из-за нее в открытое противостояние с Россией. К такому выводу пришел американский политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

В последнее время Россия стала той страной, которая ограничивает военные и политические возможности США, считает Дмитрий Саймс. По его словам, это сильно не нравится американским политикам, которые курируют внешнюю политику Вашингтона. Однако, как бы ни старались американцы насадить России свою позицию, у них ничего не получается.

«Россия стала большим фактором в ограничении военных и политических возможностей США. Это вызывает в Вашингтоне большое неприятие. У одних это также вызывает вопрос: «А может, Америка идет не по правильному пути? Ведь если хочешь быть лидером, то, может быть, нужно подумать о том, как больше считаться с интересами других крупных стран». Потому что если ты хочешь быть лидером, если не можешь эти крупные страны заставить кнутом идти за собой, то с ними нужно считаться. Но пока власть в США находится в руках у тех людей, кто хочет, чтобы Америка была гегемоном. Они хотят диктовать все и всем. Но это делать у них не получается», — указал эксперт.

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«В результате мы получили Украину, которая, как я считаю, не относится к фундаментальным американским интересам. Вы посмотрите на то, что происходит внутри Украины. Нельзя изображать ее в качестве страны с замечательной демократией, с развитой судебной системой, с эффективной борьбой с коррупцией. Это смехотворно изображать из Украины страну, ради которой США должны рисковать и вступать в конфликт с Россией», — сказал Дмитрий Саймс в эфире «Соловьев LIVE».

В свою очередь киевские политики в один голос заявляют, что Украина относится к фундаментальным американским интересам, однако это не так, убежден Дмитрий Саймс. Он привел пример, что Украина сегодня находится далеко от демократии и имеет проблемы с коррупцией. Кроме того, американский эксперт поднял на смех слова о готовности США воевать за Украину.

Следующая неделя может стать для Украины судьбоносной, как в вопросе сохранения государственности, так и в плане географической составляющей. С таким предупреждением выступил украинский политический эксперт Алексей Калиниченко.