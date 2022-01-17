Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии

Тегеран, 17 января. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со специальным посланником Организации Объединенных Наций по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе встречи глава МИД Исламской республики выразил дипломату благодарность за содействие процессу примирения в арабской республике, подчеркнув, что Тегеран стремится оказать помощь для успешного завершения этой инициативы. Как отметил Абдоллахиян, его страна с самого начала выступает за дипломатическое разрешение конфликта в Сирии.

Iran FM tells UN special envoy for Syria that the US military presence in Syria and the constant Israeli attacks are two factors impeding the path to a political solution to the Syrian crisis https://t.co/SvP8hlMyD9 — AVSEC Pro (@avsec_pro) January 16, 2022

Абдоллахиян обратил внимание на незаконное присутствие ВС США на сирийской территории и атаки израильских ВВС, нарушающие процесс стабилизации обстановки, и призвал международное сообщество, в том числе и ООН, обратить внимание на данный вопрос. Также глава иранского МИД добавил, что невозможно оценивать кризис в Сирии без учета проблем с беженцами и введенными против республики санкциями.

В свою очередь, Педерсен положительно охарактеризовал ситуацию в Сирии и отметил, что в нынешних условиях ни одна из вовлеченных в конфликт сторон не требует смены правящего режима в стране. Дипломат подчеркнул значимость сохранения национального суверенитета, политической стабильности и территориальной целостности республики.

Talks between Iranian foreign minister, UN envoy on Syrian crisis:

Iran: refugee, sanction issues have to be resolved first.

UN: current situation in Syria stable, no involved party is talking about regime change in Damascus https://t.co/sBIFLcJAjL pic.twitter.com/11xPmFGErQ — China Xinhua News (@XHNews) January 16, 2022

Позже Педерсен встретился со старшим советником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Стороны обсудили последние события в рамках сирийского кризиса, в том числе борьбу с санкциями и вопросы отправки гуманитарной помощи.

Лишение права голоса

Стоит отметить, что на прошлой неделе Иран и еще семь государств временно потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты членских взносов, о чем заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. По установленным правилам такое решение принимается в случае, если задолженность равна или превышает сумму, которую стране необходимо выплатить в течение двух последних лет. Для восстановления своих полномочий Иран теперь обязан внести около 18 млн долларов.

В связи с этим официальные лица страны заявили о поиске «безопасных каналов» для внесения членских взносов. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что Исламская республика «всегда была привержена своевременной оплате своего членства и ранее подтверждала это на деле». Он выразил сожаление по поводу трудностей с переводом средств, с которыми Тегеран сталкивается из-за санкций со стороны США. В частности, ограничения не позволяют Ирану совершать прямые транзакции, а необходимые для расчетов средства находятся на счетах, замороженных в других государствах. Поэтому, по словам Раванчи, сейчас страна активно ищет «безопасные пути» для отправки платежей в организацию.

Iran seeks 'safe channel’ to pay UN dues required to regain its vote https://t.co/OSiD4WW7xN — MUHAMMAD ABDULLAH (@MUHAMMA08412429) January 15, 2022

Примечательно, что такая же ситуация произошла в прошлом году, однако после нескольких месяцев переговоров США разрешили Южной Корее разморозить незначительную часть иранских активов для оплаты членства Тегерана в ООН и его участия в выборах членов Совета Безопасности. Тем не менее взнос был незначительным и сейчас допустимые границы задолженности вновь оказались превышены.

США снова ввели санкции против Ирана в 2018 году с выходом Вашингтона из «ядерной сделки» по указу экс-президента Дональда Трампа. В результате большинство иранских активов на сумму около 7 млрд долларов было заморожено на счетах в других государствах. Также в отношении Исламской республики ввели запреты на торговлю углеводородами, вооружением и рядом других товаров, что нанесло серьезный ущерб экономике страны и сорвало несколько крупных контрактов.