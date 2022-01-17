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Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии

Весь мир
Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии
Global Look Press  /  Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency

Тегеран, 17 января. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со специальным посланником Организации Объединенных Наций по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе встречи глава МИД Исламской республики выразил дипломату благодарность за содействие процессу примирения в арабской республике, подчеркнув, что Тегеран стремится оказать помощь для успешного завершения этой инициативы. Как отметил Абдоллахиян, его страна с самого начала выступает за дипломатическое разрешение конфликта в Сирии.

Абдоллахиян обратил внимание на незаконное присутствие ВС США на сирийской территории и атаки израильских ВВС, нарушающие процесс стабилизации обстановки, и призвал международное сообщество, в том числе и ООН, обратить внимание на данный вопрос. Также глава иранского МИД добавил, что невозможно оценивать кризис в Сирии без учета проблем с беженцами и введенными против республики санкциями.

В свою очередь, Педерсен положительно охарактеризовал ситуацию в Сирии и отметил, что в нынешних условиях ни одна из вовлеченных в конфликт сторон не требует смены правящего режима в стране. Дипломат подчеркнул значимость сохранения национального суверенитета, политической стабильности и территориальной целостности республики.

Позже Педерсен встретился со старшим советником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Стороны обсудили последние события в рамках сирийского кризиса, в том числе борьбу с санкциями и вопросы отправки гуманитарной помощи.

Лишение права голоса

Стоит отметить, что на прошлой неделе Иран и еще семь государств временно потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты членских взносов, о чем заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. По установленным правилам такое решение принимается в случае, если задолженность равна или превышает сумму, которую стране необходимо выплатить в течение двух последних лет. Для восстановления своих полномочий Иран теперь обязан внести около 18 млн долларов.

В связи с этим официальные лица страны заявили о поиске «безопасных каналов» для внесения членских взносов. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что Исламская республика «всегда была привержена своевременной оплате своего членства и ранее подтверждала это на деле». Он выразил сожаление по поводу трудностей с переводом средств, с которыми Тегеран сталкивается из-за санкций со стороны США. В частности, ограничения не позволяют Ирану совершать прямые транзакции, а необходимые для расчетов средства находятся на счетах, замороженных в других государствах. Поэтому, по словам Раванчи, сейчас страна активно ищет «безопасные пути» для отправки платежей в организацию.

Примечательно, что такая же ситуация произошла в прошлом году, однако после нескольких месяцев переговоров США разрешили Южной Корее разморозить незначительную часть иранских активов для оплаты членства Тегерана в ООН и его участия в выборах членов Совета Безопасности. Тем не менее взнос был незначительным и сейчас допустимые границы задолженности вновь оказались превышены.

США снова ввели санкции против Ирана в 2018 году с выходом Вашингтона из «ядерной сделки» по указу экс-президента Дональда Трампа. В результате большинство иранских активов на сумму около 7 млрд долларов было заморожено на счетах в других государствах. Также в отношении Исламской республики ввели запреты на торговлю углеводородами, вооружением и рядом других товаров, что нанесло серьезный ущерб экономике страны и сорвало несколько крупных контрактов.

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