Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины

Москва, 17 января. Киев не имеет никакого альтернативного выхода из ситуации на юго-востоке Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, у Киева нет никакого плана «Б».

«Есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — сказал он в рамках выступления на пресс-конференции.

Ранее российский дипломат прокомментировал возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Глава МИД отметил, что этот шаг является пересечением красных линий. Такую же оценку он дал касательно возможности размещения на Украине наступательных вооружений. Запад прекрасно понимает это, резюмировал он.