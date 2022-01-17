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Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины

Политика
Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 17 января. Киев не имеет никакого альтернативного выхода из ситуации на юго-востоке Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, у Киева нет никакого плана «Б».

«Есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — сказал он в рамках выступления на пресс-конференции.

Ранее российский дипломат прокомментировал возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Глава МИД отметил, что этот шаг является пересечением красных линий. Такую же оценку он дал касательно возможности размещения на Украине наступательных вооружений. Запад прекрасно понимает это, резюмировал он.

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украина лавров минск
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