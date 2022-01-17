Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 16:09
16:09
Экономика
Биржевая стоимость авиакеросина достигла нового рекорда
16:07
Происшествия
Слесарь едва не погиб после падения с высоты в Нижегородской области
16:06
Экономика
Глава КНР Си Цзиньпин отметил препятствия для выхода мировой экономики из кризиса
16:06
Армия
Индия приступила к развертыванию закупленных у России комплексов С-400 «Триумф»
16:03
Происшествия
Сообщения о «минировании» ростовских школ поступали на электронную почту
16:03
Общество
Шесть баров в центре Петербурга опечатали из-за нарушения коронавирусных ограничений
16:02
Происшествия
Предполагаемого убийцу полуторагодовалого мальчика из Кисловодска арестовали
16:01
Шоу-бизнес
Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки
16:00
Общество
Петербуржцы массово жалуются врачам на переохлаждения и обморожения
15:57
Политика
Серик Сулейманов освобожден от должности спецпредставителя Токаева на Байконуре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Представитель России при ОБСЕ Лукашевич: информационное поле Украины «зачищено под ноль»

Политика
Представитель России при ОБСЕ Лукашевич: информационное поле Украины «зачищено под ноль»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 января. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет каких-либо инструментов влияния на политику киевских властей.

Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, информационное поле Украины «зачищено под ноль», однако организация неспособна воздействовать на внешнеполитический курс страны.

Как сообщалось ранее, Лукашевич призвал страны Запада перестать воспринимать РФ в качестве противника. Дипломат подчеркнул, что обеим сторонам следует проводить консультации для нахождения компромисса в проблемных вопросах.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Представитель России при ОБСЕ Лукашевич: информационное поле Украины «зачищено под ноль»
украина россия обсе лукашевич
Комментировать