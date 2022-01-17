Представитель России при ОБСЕ Лукашевич: информационное поле Украины «зачищено под ноль»

Москва, 17 января. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет каких-либо инструментов влияния на политику киевских властей.

Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, информационное поле Украины «зачищено под ноль», однако организация неспособна воздействовать на внешнеполитический курс страны.

Как сообщалось ранее, Лукашевич призвал страны Запада перестать воспринимать РФ в качестве противника. Дипломат подчеркнул, что обеим сторонам следует проводить консультации для нахождения компромисса в проблемных вопросах.