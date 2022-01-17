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Самолеты ВКС РФ с российскими миротворцами вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область

Армия
Самолеты ВКС РФ с российскими миротворцами вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 17 января. Шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели из Алма-Аты. Они доставят россиян в Ульяновскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений Ульяновского соединения ВДВ. Запланирована торжественная встреча на аэродроме, после чего десантники разгрузят вооружение и осуществят марш в пункт постоянной дислокации.

Стоит отметить, что первый самолет с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл из Казахстана в Подмосковье 16 января. Самолет Ил-76 доставил их на аэродром Чкаловский.

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Все новости / Армия / Самолеты ВКС РФ с российскими миротворцами вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область
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