Самолеты ВКС РФ с российскими миротворцами вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область

Москва, 17 января. Шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели из Алма-Аты. Они доставят россиян в Ульяновскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений Ульяновского соединения ВДВ. Запланирована торжественная встреча на аэродроме, после чего десантники разгрузят вооружение и осуществят марш в пункт постоянной дислокации.

Стоит отметить, что первый самолет с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл из Казахстана в Подмосковье 16 января. Самолет Ил-76 доставил их на аэродром Чкаловский.