Российские спортсмены будут бороться за 30 медалей на Олимпиаде в Пекине

Москва, 17 января. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что спортсмены смогут завоевать 30 медалей на Играх в Китае.

Поздняков пояснил, что одной из главных задач российских спортсменов на Олимпиаде будет борьба за вхождение в тройку лидеров в медальном зачете. Для этого, по мнению главы Олимпийского комитета России, наград должно быть около 30.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, что все смогли принять участие в соревнованиях. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке», — сказал Поздняков журналистам.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России по биатлону уже определилась с датой вылета на соревнования.