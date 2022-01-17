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Российские спортсмены будут бороться за 30 медалей на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:48
Спорт
Российские спортсмены будут бороться за 30 медалей на Олимпиаде в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 17 января. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что спортсмены смогут завоевать 30 медалей на Играх в Китае.

Поздняков пояснил, что одной из главных задач российских спортсменов на Олимпиаде будет борьба за вхождение в тройку лидеров в медальном зачете. Для этого, по мнению главы Олимпийского комитета России, наград должно быть около 30.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, что все смогли принять участие в соревнованиях. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке», — сказал Поздняков журналистам.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России по биатлону уже определилась с датой вылета на соревнования.

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олимпиада пекин поздняков
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