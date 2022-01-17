Российские банки за декабрь выдали рекордное количество кредитных карт

Москва, 17 января. Декабрь 2021 года стал рекордным для банков по количеству выданных россиянам кредитных карт. Их число в течение месяца достигло 2 млн единиц. Такие данные сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредитория» (АО «ОКБ») приводит агентство «Прайм».

Компания располагает информацией о 97% банковских заемщиков. Как отмечают ее эксперты, в декабре выдача кредитных карт выросла на 11%.

«Россияне впервые в истории открыли более 2 миллионов кредитных карт за один месяц — в декабре банки выдали им 2,1 миллиона кредиток. Прошлый рекорд был установлен в ноябре 2021 года, когда россияне взяли за один месяц 1,9 миллиона кредитных карт. Соответственно, в декабре количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%», — уточняют аналитики «Кредитории».

Если сравнивать данные с декабрем 2020 года, то этот сегмент кредитования вырос на 58%. Всего по итогам прошлого года граждане получили 17,1 миллиона кредиток, что в 1,5 раза превышает показатель 2020 года.

Также россияне в минувшем году поставили рекорд в сфере льготной ипотеки. Они взяли почти 640 тыс. кредитов на сумму 1,6 трлн рублей.