Мишустин заявил о проблемах «черных лесорубов» после улучшения лесного законодательства

Москва, 17 января. Новые требования лесного законодательства, которые изменили порядок отслеживания древесины, не имеют негативного влияния на работу честных компаний. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С 1 января 2022 года в России начал действовать новый порядок прослеживаемости древесины. Каждая партия лесоматериала теперь сопровождается документом, оформленным в электронном виде. Движение древесины контролируется через цифровую систему по всему маршруту ее следования.

«Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает действующее законодательство, а для так называемых черных лесорубов станут серьезным препятствием», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Кроме того, со 2 января по 31 декабря 2022 года в России установлены повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 сантиметров.