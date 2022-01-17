Агила Салех объявил об истечении полномочий Правительства национального единства Ливии

Тобрук, 17 января. Спикер парламента Ливии Агила Салех объявил, что срок полномочий переходного правительства истек 24 декабря. Об этом он сообщил в ходе заседания ведомства, заявив о необходимости формирования новой исполнительной власти.

Глава Палаты представителей подчеркнул, что в день несостоявшихся общенациональных парламентских и президентских выборов, запланированных ранее на конец прошлого года, закончилась легитимность переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой.

Ранее МИД РФ отказал в приеме вице-премьеру Ливии Хусейну аль-Катрани. Причиной названа нелегитимность ПНЕ. Чиновник североафриканской страны во главе делегации из ряда министров планировал в Москве несколько встреч с российскими политическими деятелями.