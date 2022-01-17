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Агила Салех объявил об истечении полномочий Правительства национального единства Ливии

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:47
Весь мир
Агила Салех объявил об истечении полномочий Правительства национального единства Ливии
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Тобрук, 17 января. Спикер парламента Ливии Агила Салех объявил, что срок полномочий переходного правительства истек 24 декабря. Об этом он сообщил в ходе заседания ведомства, заявив о необходимости формирования новой исполнительной власти.

Глава Палаты представителей подчеркнул, что в день несостоявшихся общенациональных парламентских и президентских выборов, запланированных ранее на конец прошлого года, закончилась легитимность переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой.

Ранее МИД РФ отказал в приеме вице-премьеру Ливии Хусейну аль-Катрани. Причиной названа нелегитимность ПНЕ. Чиновник североафриканской страны во главе делегации из ряда министров планировал в Москве несколько встреч с российскими политическими деятелями.

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ливия салех пне
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